Прокуратура Москвы вынесла предупреждения за призывы на несогласованную акцию 25 сентября

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Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях шесть человек, которые опубликовали в интернете призывы к акции 25 сентября.
Прокуратура Москвы вынесла предупреждения за призывы на несогласованную акцию 25 сентября
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий шести лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — заявили в пресс-службе.

Ранее полиция Москвы предупредила, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность.

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