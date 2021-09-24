Прокуратура Москвы вынесла предупреждения за призывы на несогласованную акцию 25 сентября
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий шести лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — заявили в пресс-службе.
Ранее полиция Москвы предупредила, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность.