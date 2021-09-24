Прокуратура Москвы вынесла предупреждения за призывы на несогласованную акцию 25 сентября

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях шесть человек, которые опубликовали в интернете призывы к акции 25 сентября.

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РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий шести лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — заявили в пресс-службе. Ранее полиция Москвы предупредила, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность.