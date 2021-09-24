Начальник Генштаба ВС России Герасимов обсудил вопросы сотрудничества с пакистанским коллегой

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Начальник Генерального штаба ВС России, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС Исламской Республики Пакистан Надимом Разой на встрече в Москве.
Начальник Генштаба ВС России Герасимов обсудил вопросы сотрудничества с пакистанским коллегой
  • © AP

«Пакистан — одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно», — заявил Герасимов.

Он выразил признательность за традиционно высокое представительство Пакистана в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году. Герасимов также поблагодарил Разу за личное участие в активной фазе военного антитеррористического командно-штабного учения государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2021».

Кроме того, начальник Генштаба ВС России отметил успешное взаимодействие в военно-морской сфере.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин высказался об учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2021».

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