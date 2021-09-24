Компании WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й участок Мирового суда Москвы.

«Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали наложенные 26 августа штрафы на 36 млн рублей за отказ локализовать данные в России», — сообщили в суде.

26 августа Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американским сервисам Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.