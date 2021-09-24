Автоэксперт Ломанов призвал не спешить с покупкой автомобиля

Автоэксперт, ведущий «Нашего радио» Андрей Ломанов призвал не спешить с покупкой нового автомобиля.

«Никакого смысла переплачивать за машину сегодня нет. Деньги эти получает дилер и чувствует себя прекрасно. Вы же покупаете машину втридорога. А потом вы продадите её по крайне невыгодной для вас цене», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Ломанова, если ситуация не патовая, то покупку авто можно отложить на год-полтора.

Ранее гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль выразил мнение, что автомобили, представленные на вторичном рынке, будут дорожать быстрее, чем машины без пробега.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.