Автоэксперт спрогнозировал подорожание автомобилей с пробегом

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Гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль выразил мнение, что автомобили, представленные на вторичном рынке, будут дорожать быстрее, чем машины без пробега.
Автоэксперт спрогнозировал подорожание автомобилей с пробегом
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Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Мы ждём повышения цен на вторичном рынке. Но надо понимать, что, даже если цена на автомобиль, например, через год не выросла, это тоже повышение, потому что автомобиль после эксплуатации всё равно должен какое-то количество денег терять. Увеличивается пробег, становится больше лет, поэтому, когда автомобили не дешевеют, это говорит о том, что они как минимум на 5—7% подорожают. А если они ещё и дорожают, как это происходит в последнее время, то мы к этим процентам добавляем ещё. Поэтому мой прогноз: автомобили на вторичном рынке подорожают ещё быстрее, чем на первичном», — сказал Мигаль.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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