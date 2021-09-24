В России признали нежелательной деятельность двух иностранных неправительственных организаций

Генпрокуратура России приняла решение признать нежелательной деятельность в стране Всемирного института сайентологических предприятий и Библиотеки Рона Хаббарда.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что в результате изучения поступивших материалов 24 сентября в Генпрокуратуре «принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., (Всемирный институт сайентологических предприятий, США) и Church of Spiritual Technology, CST (Церковь духовной технологии, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, Библиотека Л. Рона Хаббарда, США)».

В ведомстве пояснили, что было установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности страны.

Данные об этом решении направлены в Минюст России.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране четырёх неправительственных религиозных организаций с Украины и из Латвии.