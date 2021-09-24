В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19

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В Московской области разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.
В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что «осенью традиционно наблюдается подъём простудных и вирусных заболеваний».

По её словам, «на это повлияло окончание сезона отпусков, начало нового учебного года, а также сезонный рост простудных и вирусных заболеваний».

«Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже — более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд. Мы следим за эпидемиологической ситуацией в регионе и в случае необходимости предложим губернатору региона Андрею Юрьевичу Воробьёву ввести дополнительные ограничительные меры», — заявила Стригункова.

Согласно данным на 24 сентября, за сутки в России выявили 21 379 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 376 374 случая COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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