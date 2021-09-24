В Москве пройдёт Международный конгресс по устойчивому развитию
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает kp.ru.
Программа мероприятия включает в себя пленарное заседание «Глобальный переход к устойчивому развитию и место России в нём», а также десять тематических сессий.
Ведущие эксперты от ООН, правительств и госструктур, центральных банков, крупных международных и российских компаний обсудят вопросы финансирования устойчивого развития в контексте изменения климата.
В числе спикеров и участников конгресса — министр экономического развития России Максим Решетников, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глобальный руководитель структурного финансирования торговли и экспорта UniCredit Франческа Беомонт, представитель Немецкого федерального банка в Москве Бритта Вайнманн, управляющий глобальной практикой финансирования, конкурентоспособности и инноваций в Европе и Центральной Азии Всемирного банка Илиас Скэмнелос.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир движется к катастрофе из-за глобального потепления.