В Москве пройдёт Международный конгресс по устойчивому развитию

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Международный конгресс по устойчивому развитию состоится в Москве 29—30 сентября в рамках подготовки к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
В Москве пройдёт Международный конгресс по устойчивому развитию
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

Программа мероприятия включает в себя пленарное заседание «Глобальный переход к устойчивому развитию и место России в нём», а также десять тематических сессий.

Ведущие эксперты от ООН, правительств и госструктур, центральных банков, крупных международных и российских компаний обсудят вопросы финансирования устойчивого развития в контексте изменения климата.

В числе спикеров и участников конгресса — министр экономического развития России Максим Решетников, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глобальный руководитель структурного финансирования торговли и экспорта UniCredit Франческа Беомонт, представитель Немецкого федерального банка в Москве Бритта Вайнманн, управляющий глобальной практикой финансирования, конкурентоспособности и инноваций в Европе и Центральной Азии Всемирного банка Илиас Скэмнелос.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир движется к катастрофе из-за глобального потепления.

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