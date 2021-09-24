Планировавшего убийство в красноярском техникуме поместили в психдиспансер 

Обвиняемого в подготовке убийства в красноярском техникуме поместили в психдиспансер для обследования в связи с признаками психического заболевания.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещён в краевой психоневрологический диспансер», — заявили в СК.

По версии следствия, из-за конфликта обвиняемый купил патроны к аэрозольному устройству, имевшемуся у него, и планировал убить трёх сокурсников в здании Южного аграрного техникума.

В СК сообщили, что вину он признал, с ним выполняются следственные действия.

Ранее Красноярский краевой суд подтвердил арест студента Южного аграрного техникума, готовившего убийство сокурсников.