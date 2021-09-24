Планировавшего убийство в красноярском техникуме поместили в психдиспансер
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Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещён в краевой психоневрологический диспансер», — заявили в СК.
По версии следствия, из-за конфликта обвиняемый купил патроны к аэрозольному устройству, имевшемуся у него, и планировал убить трёх сокурсников в здании Южного аграрного техникума.
В СК сообщили, что вину он признал, с ним выполняются следственные действия.
Ранее Красноярский краевой суд подтвердил арест студента Южного аграрного техникума, готовившего убийство сокурсников.