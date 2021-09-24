Готовивший убийство студентов в красноярском техникуме признал вину

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Студент, который был задержан и арестован за подготовку нападения на сокурсников в красноярском техникуме, признал вину.
Готовивший убийство студентов в красноярском техникуме признал вину
  • © СК РФ

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«Вину он признал, с ним выполняются следственные действия», — заявили в СК.

По информации следствия, студента обвиняют в приготовлении к убийству двух или более лиц.

В СК сообщили, что в 2020 году у обвиняемого, обучавшегося в Южном аграрном техникуме в Краснотуранском районе Красноярского края, после конфликта со сверстниками возник умысел на совершение убийства.

Также в следственном органе заявили, что в мае он купил патроны к аэрозольному устройству, имевшемуся у него, и планировал убить трёх обидчиков в здании образовательного учреждения.

Ранее Красноярский краевой суд подтвердил арест студента Южного аграрного техникума, готовившего убийство сокурсников.

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