Готовивший убийство студентов в красноярском техникуме признал вину
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Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
«Вину он признал, с ним выполняются следственные действия», — заявили в СК.
По информации следствия, студента обвиняют в приготовлении к убийству двух или более лиц.
В СК сообщили, что в 2020 году у обвиняемого, обучавшегося в Южном аграрном техникуме в Краснотуранском районе Красноярского края, после конфликта со сверстниками возник умысел на совершение убийства.
Также в следственном органе заявили, что в мае он купил патроны к аэрозольному устройству, имевшемуся у него, и планировал убить трёх обидчиков в здании образовательного учреждения.
Ранее Красноярский краевой суд подтвердил арест студента Южного аграрного техникума, готовившего убийство сокурсников.