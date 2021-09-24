В Краснодаре выделили более 380 млн рублей на строительство семи школ

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Власти Краснодара выделили 383 млн рублей, чтобы начать строительство семи школ.
В Краснодаре выделили более 380 млн рублей на строительство семи школ
  • © Администрация Краснодара

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Соответствующие изменения в бюджет внесла городская дума.

Как заявил директор местного департамента финансов Александр Чулков, проекты школ прошли экспертизу. Строить учебные заведения начнут до конца года.

«Сейчас мы выделим средства городского бюджета на начало строительства, затем эти средства нам возместят из краевого бюджета. Так мы сэкономим время и обеспечим возможность начать строительство школ до конца года», — уточнил он.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российском движении школьников подвели итоги работы за год руководства Ирины Плещёвой.

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