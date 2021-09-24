В школах Владивостока усилят меры безопасности

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В администрации Владивостока сообщили, что в школах города усилят меры безопасности. Из-за появившейся в социальных сетях информации о готовящемся преступлении в школе городская администрация направила заявление в правоохранительные органы.
В школах Владивостока усилят меры безопасности
  • © Администрация Владивостока

Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования заявили, что «меры безопасности в школах будет усилены».

Также в ведомстве попросили родителей учеников сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле территории образовательных учреждений.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что деструктивное влияние интернета приводит к нападениям, подобным стрельбе в пермском университете.

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