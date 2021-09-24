В Тюмени проверяют сообщения об избиении подростка охранником школы
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Об этом говорится в сообщении СУ СК по Тюменской области.
Отмечается, что в СМИ появилась информация, что 23 сентября во дворе учебного заведения, находящегося в Тюмени, произошёл конфликт с участием подростков и охранника школы.
«Сотрудник частного охранного предприятия схватил за горло школьницу и повалил её на землю», — говорится в сообщении.
Следователи проверят эти данные. В рамках проверки проводятся опросы участников конфликта, руководства школы.
Также при установлении нарушений СК даст оценку эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.
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