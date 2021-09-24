В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 56. Это максимум с 24 августа.
В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днём ранее в столице зарегистрировали 54 летальных исхода.

Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 28 607 человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в стриме RT «Летучка» рассказала об особенностях штамма коронавируса «дельта».

По словам специалиста, если раньше у людей, у которых наблюдалось тяжёлое течение заболевания COVID-19, кислородное голодание развивалось на десятый-четырнадцатый день болезни, то при заболевании коронавирусом, вызванным штаммом «дельта», одышка и потребность в кислородотерапии наступают «где-то на пятый-седьмой день болезни».

Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что у перенёсших COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой форме может появиться ощущение нехватки воздуха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить