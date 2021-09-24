В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом

Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 56. Это максимум с 24 августа.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днём ранее в столице зарегистрировали 54 летальных исхода.

Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 28 607 человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в стриме RT «Летучка» рассказала об особенностях штамма коронавируса «дельта».

По словам специалиста, если раньше у людей, у которых наблюдалось тяжёлое течение заболевания COVID-19, кислородное голодание развивалось на десятый-четырнадцатый день болезни, то при заболевании коронавирусом, вызванным штаммом «дельта», одышка и потребность в кислородотерапии наступают «где-то на пятый-седьмой день болезни».

Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что у перенёсших COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой форме может появиться ощущение нехватки воздуха.