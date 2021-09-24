В РСА рассказали, какие автомобили должны пройти техосмотр

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, какие категории водителей должны с 1 октября проходить техосмотр автомобиля по новым правилам.

Об этом сообщает РБК.

ТО должны пройти те, у кого срок действия диагностической карты истёк до 1 февраля 2021 года.

Также нужно проводить техосмотр автомобилей, находящихся в эксплуатации четыре года и более.

Кроме того, техосмотр обязателен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, который оформлен на юридическое лицо или используется для коммерческих целей.

Ранее сообщалось, что правительство поддержит проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с газетой «Известия» назвал инициативу «правильным движением, особенно в свете того, что происходит сейчас с техосмотром».