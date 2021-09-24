В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус.

Как рассказал представитель ведомства, 23 сентября в Республиканскую клиническую больницу были доставлены 11 пострадавших.

«Двое — в реанимации, в том числе гид из Карачаево-Черкесии и турист из Санкт-Петербурга», — приводит сообщение ТАСС.

Двое пострадавших находятся в отделении травматологии, ещё трое — в ожоговом. Также один пациент доставлен в хирургическое отделение, ещё трое — «в терапии».

Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти.