В Совфеде прокомментировали идею использовать соцсети для подачи обращений в госорганы
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«Соцсети очень часто наполняются всякого рода информационным мусором, и я побаиваюсь за загрузку избыточной информацией и высказываниями», — сказал сенатор.
По его мнению, язык общения гражданина с официальными органами «должен быть простой и понятный», чтобы он «не трактовался двояко».
«Работа с личным кабинетом, с мессенджерами, которые сейчас есть, иногда затруднительны, вот отсюда, видимо, идут предложения воспользоваться соцсетями. Но мне кажется, что лучше развивать систему обмена информацией между гражданами и государством с большим количеством каналов связи, но соцсети оставить для другого», — заключил Рязанский.
Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предложил использовать соцсети для обращений в госорганы.