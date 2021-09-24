В Совфеде прокомментировали идею использовать соцсети для подачи обращений в госорганы

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение использовать соцсети для обращений в госорганы.
В Совфеде прокомментировали идею использовать соцсети для подачи обращений в госорганы
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Соцсети очень часто наполняются всякого рода информационным мусором, и я побаиваюсь за загрузку избыточной информацией и высказываниями», — сказал сенатор.

По его мнению, язык общения гражданина с официальными органами «должен быть простой и понятный», чтобы он «не трактовался двояко».

«Работа с личным кабинетом, с мессенджерами, которые сейчас есть, иногда затруднительны, вот отсюда, видимо, идут предложения воспользоваться соцсетями. Но мне кажется, что лучше развивать систему обмена информацией между гражданами и государством с большим количеством каналов связи, но соцсети оставить для другого», — заключил Рязанский.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предложил использовать соцсети для обращений в госорганы.

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