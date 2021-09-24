В России предложили использовать соцсети для подачи обращений в госорганы

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Дмитрий Рункевич
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предложил использовать соцсети для обращений в госорганы. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В России предложили использовать соцсети для подачи обращений в госорганы
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В своём письме общественный деятель отметил, что в соответствии с Конституцией и федеральным законодательством граждане имеют право делать официальные обращения в государственные и муниципальные органы власти.

В большинстве случаев, как он уточнил, данное право реализуется с помощью традиционных почтовых отправлений или электронных обращений через официальные интернет-ресурсы соответствующих органов.

При этом он отметил, что на региональном уровне в последнее время делаются попытки использовать для официальных коммуникаций с гражданами социальные сети.

«Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в целях выработки единых правил использования отечественных социальных сетей в качестве инструментов для подачи официальных электронных обращений граждан в федеральные, региональные, муниципальные органы власти через их официальные аккаунты», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей в России.

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