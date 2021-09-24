Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала об их подготовке к экспедиции
- © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
В беседе с газетой «Известия» Пекшева уточнила, что Екатерина Резникова и Виталий Антипин, получившие обморожение во время экспедиции на Эльбрус, не были профессионалами по восхождению в горы.
Они часто отправлялись в походы, в том числе в лес и в горную местность, но на Эльбрус поехали впервые.
На подготовку к экспедиции молодые люди выделили долгое время: год-полтора Резникова и Антипин занимались в спортивном зале, чтобы прийти в надлежащую физическую форму, сказала собеседница газеты.
О своих планах они сообщили только Пекшевой и её супругу. Во время экспедиции путешественники переписывались с родственниками.
В настоящее время альпинисты находятся в больнице с обморожением.
Ранее стало известно, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти.
Спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.