Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала об их подготовке к экспедиции

Ангелина Пекшева из Новороссийска, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала, как спортсмены готовились к экспедиции.

В беседе с газетой «Известия» Пекшева уточнила, что Екатерина Резникова и Виталий Антипин, получившие обморожение во время экспедиции на Эльбрус, не были профессионалами по восхождению в горы.

Они часто отправлялись в походы, в том числе в лес и в горную местность, но на Эльбрус поехали впервые.

На подготовку к экспедиции молодые люди выделили долгое время: год-полтора Резникова и Антипин занимались в спортивном зале, чтобы прийти в надлежащую физическую форму, сказала собеседница газеты.

О своих планах они сообщили только Пекшевой и её супругу. Во время экспедиции путешественники переписывались с родственниками.

В настоящее время альпинисты находятся в больнице с обморожением.

Ранее стало известно, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти.

Спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.