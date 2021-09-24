СК возбудил дело по факту гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус

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В Следственном комитете России сообщили, что по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.
СК возбудил дело по факту гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Отмечается, что следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Согласно версии следствия, 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение на гору Эльбрус, «на первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъёма и направились вниз».

«Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъём. Примерно в 14:00 начались сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости до 1 м и температуры ниже -20 °C. На спуске, по решению гидов, группа разделилась», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что «во время  спуска пять человек погибли, по предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение». 

В ведомстве заявили, что «оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти.

Вечером 23 сентября стало известно, что группе альпинистов на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей.

Всего, по данным МЧС, в группу входили 19 человек, они находились на высоте около 5,4 км.

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