РБК: в России намерены создать систему апробации воды от скважины до прилавка

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) планируют создать систему апробации воды от скважины до прилавка. Об этом информирует РБК.

Как сообщает издание, представитель ЦРПТ рассказал о том, что стороны планируют подписать соответствующее соглашение о взаимодействии.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что единая система позволит соединить данные о добыче природной воды с информацией о произведённом и упакованном товаре и прослеживать её на всех этапах от скважины до потребителя.

Ранее в Минпромторге сообщали, что 1 декабря 2021 года маркировка станет обязательной для минеральной воды, а с 1 марта 2022 года — для остальных категорий питьевой воды.