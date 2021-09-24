РБК: в России намерены создать систему апробации воды от скважины до прилавка
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Как сообщает издание, представитель ЦРПТ рассказал о том, что стороны планируют подписать соответствующее соглашение о взаимодействии.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что единая система позволит соединить данные о добыче природной воды с информацией о произведённом и упакованном товаре и прослеживать её на всех этапах от скважины до потребителя.
Ранее в Минпромторге сообщали, что 1 декабря 2021 года маркировка станет обязательной для минеральной воды, а с 1 марта 2022 года — для остальных категорий питьевой воды.