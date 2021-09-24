РБК: Госдума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme

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Госдума в конце лета заключила договор на закупку 450 китайских смартфонов Realme C21. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.
РБК: Госдума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme
  • РИА Новости

По данным издания, соответствующий договор был заключён с ООО «Московский центр продаж».

Отмечается, что смартфоны должны быть поставлены до 31 декабря 2021 года.

При этом количество гаджетов соответствует числу мандатов депутатов Госдумы VIII созыва.

В статье также говорится, что в 2016 году нижняя палата российского парламента закупала 500 смартфонов Alcatel на сумму 2,6 млн рублей у компании «МТС».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников.

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