РБК: Госдума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme
- РИА Новости
По данным издания, соответствующий договор был заключён с ООО «Московский центр продаж».
Отмечается, что смартфоны должны быть поставлены до 31 декабря 2021 года.
При этом количество гаджетов соответствует числу мандатов депутатов Госдумы VIII созыва.
В статье также говорится, что в 2016 году нижняя палата российского парламента закупала 500 смартфонов Alcatel на сумму 2,6 млн рублей у компании «МТС».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников.