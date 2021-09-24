В Минобороны заявили о пожаре на территории Военного университета в Москве

В здании на территории Военного университета в Москве произошёл пожар, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.

«24 сентября в 1:40 дежурной службой обнаружено возгорание кровли трехэтажного здания, расположенного на территории Военного университета на Комсомольском проспекте города Москвы», — приводит ТАСС заявление. Уточняется, что пожарные приступили у тушению пожара. Пострадавших в результате ЧП нет. Ранее стало известно об эвакуации студентов и преподавателей из-за задымления в подвале здания Высшей школы экономики в центре Москвы.