В ВШЭ рассказали об инциденте с задымлением

В подвале здания Высшей школы экономики в центре Москвы произошло задымление. Студенты и преподаватели эвакуированы, пострадавших нет.

«В здании «Вышки» в Большом Трёхсвятительском переулке произошло задымление в подвале, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Все студенты и преподаватели были эвакуированы, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ВШЭ «Вышка для своих».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы, загорелся строительный мусор, были эвакуированы почти 100 человек.

Ранее стало известно, что в Московской области начался пожар на площади 3 тыс. кв. м.