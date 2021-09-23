В ВШЭ рассказали об инциденте с задымлением

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В подвале здания Высшей школы экономики в центре Москвы произошло задымление. Студенты и преподаватели эвакуированы, пострадавших нет.
В ВШЭ рассказали об инциденте с задымлением
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«В здании «Вышки» в Большом Трёхсвятительском переулке произошло задымление в подвале, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Все студенты и преподаватели были эвакуированы, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ВШЭ «Вышка для своих».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы, загорелся строительный мусор, были эвакуированы почти 100 человек.

Ранее стало известно, что в Московской области начался пожар на площади 3 тыс. кв. м.

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