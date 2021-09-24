В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов сообщил, что восемь альпинистов, спасённых ранее с Эльбруса, находятся в состоянии средней тяжести.

«Восемь человек уже спустили, состояние средней степени тяжести, относительно удовлетворительное. У одного перелом голени, отправили в Республиканскую больницу, остальным тоже оказывается помощь. По показаниям будут госпитализировать в зависимости от состояния», — приводит ТАСС его слова.

Калибатов уточнил, что угрозы жизни нет ни у одного альпиниста, которого осмотрели специалисты.

«Сейчас спускают более тяжёлых (пациентов с более серьёзными травмами. — RT)», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что число спасённых альпинистов из группы, которая запросила помощь на Эльбрусе, достигло 14.