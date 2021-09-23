Защита обжаловала отказ ВС Мордовии решать вопрос о передаче Уилана США

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Защита осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана подала жалобу на отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о его передаче США для отбытия наказания. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребёнков.
Защита обжаловала отказ ВС Мордовии решать вопрос о передаче Уилана США
  • © Alexander Zemlianichenko / AP

«Мы считаем, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия, отправив наше ходатайство в Минюст для согласования вопроса о передаче Уилана с компетентными органами США», — цитирует защитника ТАСС.

По его словам, жалоба отправлена защитой по почте в Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции.

14 сентября ВС Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Уилана для отбытия наказания в США.

Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. Прошлым летом суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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