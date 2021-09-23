В «Яндексе» прокомментировали инцидент с курьером в Москве
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Об этом сообщает Life.ru.
«Мы шокированы этой ситуацией. Оперативно нашли курьера-партнёра и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что курьеру ограничен доступ к заказам сервиса.
«Мы вместе разбираемся в ситуации», — добавили в «Яндексе».
Ранее появилась информация, что курьер на велосипеде въехал в детскую коляску.
В августе сообщалось, что в Сочи возбуждено дело после наезда мужчины на электросамокате на девочку.