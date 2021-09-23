В «Яндексе» прокомментировали инцидент с курьером в Москве

В пресс-службе «Яндекса» прокомментировали инцидент с курьером в Москве.

Об этом сообщает Life.ru.

«Мы шокированы этой ситуацией. Оперативно нашли курьера-партнёра и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что курьеру ограничен доступ к заказам сервиса.

«Мы вместе разбираемся в ситуации», — добавили в «Яндексе».

Ранее появилась информация, что курьер на велосипеде въехал в детскую коляску.

В августе сообщалось, что в Сочи возбуждено дело после наезда мужчины на электросамокате на девочку.