В Сочи возбуждено дело после наезда мужчины на электросамокате на девочку

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью после инцидента в Сочи, в результате которого мужчина на электросамокате сбил малолетнюю девочку.
В Сочи возбуждено дело после наезда мужчины на электросамокате на девочку
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 22 августа мужчина ехал на личном электросамокате по улице Конституции СССР, где совершил наезд на ребенка. В результате удара у девочки был диагностирован перелом лобной кости. 

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочки (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложение запретить электросамокаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить