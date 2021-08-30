В Сочи возбуждено дело после наезда мужчины на электросамокате на девочку

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью после инцидента в Сочи, в результате которого мужчина на электросамокате сбил малолетнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 22 августа мужчина ехал на личном электросамокате по улице Конституции СССР, где совершил наезд на ребенка. В результате удара у девочки был диагностирован перелом лобной кости.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочки (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложение запретить электросамокаты.