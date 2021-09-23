Российские военные приступили к контролю за действиями кораблей ВМС Испании и Италии в Чёрном море

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Российские военные приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Район» ВМС Испании и тральщика «Виареджио» ВМС Италии в Чёрном море.
Российские военные приступили к контролю за действиями кораблей ВМС Испании и Италии в Чёрном море
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика искателя мин Viareggio ВМС Италии, зашедших в 18:30 23 сентября 2021 года в акваторию Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что военнослужащие мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота на учениях отработали нанесение ракетных ударов по вражеским кораблям в Чёрном море.

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