Российские военные приступили к контролю за действиями кораблей ВМС Испании и Италии в Чёрном море

Российские военные приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Район» ВМС Испании и тральщика «Виареджио» ВМС Италии в Чёрном море.

Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика искателя мин Viareggio ВМС Италии, зашедших в 18:30 23 сентября 2021 года в акваторию Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что военнослужащие мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота на учениях отработали нанесение ракетных ударов по вражеским кораблям в Чёрном море.