В ОНК сообщили об условиях содержания в СИЗО врачей-анестезиологов

Врачи-анестезиологи Павел Наумов, Руслан Павлов и Лев Хитрин, содержащиеся в СИЗО №7 Москвы, не признают вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Кирилл Беспалов.

Арестованные проходят по разным делам о смерти пациентов после проведённых операций. По словам правозащитника, Хитрину уже вынесли приговор, и он намерен его обжаловать, а Наумову и Павлову ещё предстоит ждать завершения следствия, но виновными они себя не считают.

«Врачи содержатся в разных многоместных камерах, но они говорят, что отношения с соседями нормальные, в камерах есть телевизоры и холодильники, жалоб на питание тоже нет», — сказал Беспалов.

Наумов рассказал ОНК, что до включения отопления в СИЗО он и его соседи простудились, и на всякий случай попросил сделать повторный тест на COVID-19. Члены ОНК его просьбу поддержали.

Собеседник RT отметил, что арестованные врачи имеют хронические заболевания, но, будучи медиками, сами ставили себе диагнозы и сейчас не имеют подтверждающих документов, а они необходимы для передачи в изолятор лекарств.

«Конечно, больше всего их сейчас волнует сам арест», — заявил Беспалов.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников напомнил, что правозащитные сообщества выступают против арестов врачей до вынесения судами окончательных решений.

«Мы отправили обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением внести поправки в УПК о недопустимости заключения под стражу врачей, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью, до вступления приговоров судов в законную силу», — сказал RT Мельников.

Ранее РИА Новости сообщило, что Мещанский суд Москвы приговорил анестезиолога Хитрина к шести годам колонии и дал два года тюрьмы медсестре Ларисе Савельевой за неудачные и небезопасные пластические операции, которые привели к трём смертям.

Наумов и Павлов обвиняются по той же 238-й статье УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но проходят по другому делу. Они работали в одной из частных клиник Москвы, где в июле 2019 оказалась пациентка, которая после безуспешного лечения была переведена в городскую больницу Департамента здравоохранения Москвы, где и скончалась.