В ОНК сообщили об условиях содержания в СИЗО врачей-анестезиологов

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RT
Врачи-анестезиологи Павел Наумов, Руслан Павлов и Лев Хитрин, содержащиеся в СИЗО №7 Москвы, не признают вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Кирилл Беспалов.
В ОНК сообщили об условиях содержания в СИЗО врачей-анестезиологов
  • РИА Новости

Арестованные проходят по разным делам о смерти пациентов после проведённых операций. По словам правозащитника, Хитрину уже вынесли приговор, и он намерен его обжаловать, а Наумову и Павлову ещё предстоит ждать завершения следствия, но виновными они себя не считают. 

«Врачи содержатся в разных многоместных камерах, но они говорят, что отношения с соседями нормальные, в камерах есть телевизоры и холодильники, жалоб на питание тоже нет», — сказал Беспалов. 

Наумов рассказал ОНК, что до включения отопления в СИЗО он и его соседи простудились, и на всякий случай попросил сделать повторный тест на COVID-19. Члены ОНК его просьбу поддержали. 

Собеседник RT отметил, что арестованные врачи имеют хронические заболевания, но, будучи медиками, сами ставили себе диагнозы и сейчас не имеют подтверждающих документов, а они необходимы для передачи в изолятор лекарств. 

«Конечно, больше всего их сейчас волнует сам арест», — заявил Беспалов. 

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников напомнил, что правозащитные сообщества выступают против арестов врачей до вынесения судами окончательных решений. 

«Мы отправили обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением внести поправки в УПК о недопустимости заключения под стражу врачей, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью, до вступления приговоров судов в законную силу», — сказал RT Мельников. 

Ранее РИА Новости сообщило, что Мещанский суд Москвы приговорил анестезиолога Хитрина к шести годам колонии и дал два года тюрьмы медсестре Ларисе Савельевой за неудачные и небезопасные пластические операции, которые привели к трём смертям. 

Наумов и Павлов обвиняются по той же 238-й статье УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но проходят по другому делу. Они работали в одной из частных клиник Москвы, где в июле 2019 оказалась пациентка, которая после безуспешного лечения была переведена в городскую больницу Департамента здравоохранения Москвы, где и скончалась.

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