Центризбирком направил в ГП и СК материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
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- РИА Новости
«Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет и в Генпрокуратуру. Мы считаем, что здесь (в Санкт-Петербурге — RT.) были очевидные нарушения», — приводит ТАСС её слова.
Также глава ЦИК направила письмо председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой «провести процессуальную проверку серьёзных нарушений законодательства, допущенных в ходе проведения голосования по округам 212 и 218 в городе».
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