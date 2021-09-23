Центризбирком направил в ГП и СК материалы по нарушениям на выборах в Петербурге

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия направила материалы по ряду нарушений на выборах в Санкт-Петербурге в Следственный комитет и Генпрокуратуру.
Центризбирком направил в ГП и СК материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет и в Генпрокуратуру. Мы считаем, что здесь (в Санкт-Петербурге — RT.) были очевидные нарушения», — приводит ТАСС её слова.

Также глава ЦИК направила письмо председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой «провести процессуальную проверку серьёзных нарушений законодательства, допущенных в ходе проведения голосования по округам 212 и 218 в городе».

Ранее Памфилова прокомментировала возможное введение санкций США против неё.

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