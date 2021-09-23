Психолог Зберовский рассказал об особенностях современного поколения детей

Короткая ссылка
Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал об особенностях современного поколения детей.
Психолог Зберовский рассказал об особенностях современного поколения детей
  • Pixabay

«Действительно, современное поколение детей меняется, но потому что меняется сама информационная структура общества. Если на протяжении всего XX века в образовании и обучении человека доминировали печатные тексты, то сейчас идёт видеоконтент», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

По его словам, переход к видеокультуре привёл к тому, что дети стали хуже усваивать информацию.

Зберовский выразил мнение, что в школы нужно вернуть классные часы, ввести совместное чтение литературы, которая бы воспитывала нравственность.

«Очень важно, чтобы учителя проводили классные часы каждую неделю, разбирали нравственные ситуации, значимые для школьников. Чтобы водили по музеям, читали книги коллективно», — добавил он.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить