Психолог Зберовский рассказал об особенностях современного поколения детей

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал об особенностях современного поколения детей.

«Действительно, современное поколение детей меняется, но потому что меняется сама информационная структура общества. Если на протяжении всего XX века в образовании и обучении человека доминировали печатные тексты, то сейчас идёт видеоконтент», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

По его словам, переход к видеокультуре привёл к тому, что дети стали хуже усваивать информацию.

Зберовский выразил мнение, что в школы нужно вернуть классные часы, ввести совместное чтение литературы, которая бы воспитывала нравственность.

«Очень важно, чтобы учителя проводили классные часы каждую неделю, разбирали нравственные ситуации, значимые для школьников. Чтобы водили по музеям, читали книги коллективно», — добавил он.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.