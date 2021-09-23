Учитель начальных классах высказалась о необходимости адаптировать образование к восприятию современных детей

Учитель начальных классов Виктория Кучма высказалась о необходимости адаптировать образование к восприятию современных детей.

«Я считаю, что образование должно учитывать особенности восприятия современных детей. Сейчас детям сложно долго концентрироваться на одной информации, внимание быстро рассеивается», — цитирует эксперта Inforeactor.

Как отметила педагог, нужно развивать в детях усидчивость и внимательность, но не стоит забывать, что изначально у большинства из них информация усваивается маленькими дозами, яркими образами, короткими, как ролик в TikTok.

По словам Кучмы, не только форма подачи материала должна быть другой, но и само содержание нужно подстраивать под новое поколение.

«Конечно, для того чтобы быть эффективным, образование не может не учитывать современных тенденций в восприятии информации и нравственных ценностей детей», — сказала она.

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