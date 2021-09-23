В Татарстане присудили Международную премию имени Туполева

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В Татарстане присудили Международную премию имени Туполева, которая вручается за вклад в области инженерных наук. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
В Татарстане присудили Международную премию имени Туполева
  • © Академия наук Республики Татарстан

Об этом сообщает «Реальное время».

Лауреатом 2021 года стал генеральный конструктор, директор опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки — филиала ПАО «ОДК-Уфимское машиностроительное производственное объединение» Евгений Марчуков.

Премия учреждена в 2014 году. Она присуждается один раз в два года. В 2019-м её получил гендиректор АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов.

Ранее исполняющий обязанности ректора МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный рассказал, чему нужно учить современных инженеров.

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