В Волгоградской области осуждены пятеро «свидетелей Иеговы»
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- РИА Новости
«Осуждённые, зная, что ещё весной 2017 года деятельность религиозной организации «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России»* решением Верховного суда РФ признана экстремистской, начиная с марта 2018 года в условиях конспирации устраивали в регионе массовые мероприятия», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
По данным ведомства, сектанты активно пропагандировали исключительность и превосходство запрещённой идеологии и под видом добровольных пожертвований собирали с участников встреч деньги.
В августе в Москве по делу об организации ячейки «Свидетелей Иеговы» были задержаны три человека.
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).