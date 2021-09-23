В Петербурге открылась международная конференция о Нюрнбергском процессе

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге открылась международная практическая конференция «Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда».
В Петербурге открылась международная конференция о Нюрнбергском процессе
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости».

В течение двух дней участники обсудят детали суда, изучат важность судебного процесса в формировании и сохранении исторической правды.

Запланированы пленарные заседания, круглые столы, обсуждения и выступления известных специалистов.

«Три дня на Нюрнбергском процессе посвятили блокаде Ленинграда, выступали свидетели этих страшных событий. Было предоставлено много материалов о преступлении фашистов, в том числе дневник Тани Савичевой. Пусть и не сразу, но тем не менее в 1977 году было принято решение о том, что голод запрещается как метод ведения войны», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что это важное достижение мирового сообщества, но основой такого решения стала трагедия блокадного Ленинграда.

Ранее сообщалось, что в России возбудили уголовное дело по факту расстрела нацистами мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить