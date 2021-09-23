В Петербурге открылась международная конференция о Нюрнбергском процессе

В Санкт-Петербурге открылась международная практическая конференция «Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда».

Об этом сообщают «Невские новости».

В течение двух дней участники обсудят детали суда, изучат важность судебного процесса в формировании и сохранении исторической правды.

Запланированы пленарные заседания, круглые столы, обсуждения и выступления известных специалистов.

«Три дня на Нюрнбергском процессе посвятили блокаде Ленинграда, выступали свидетели этих страшных событий. Было предоставлено много материалов о преступлении фашистов, в том числе дневник Тани Савичевой. Пусть и не сразу, но тем не менее в 1977 году было принято решение о том, что голод запрещается как метод ведения войны», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что это важное достижение мирового сообщества, но основой такого решения стала трагедия блокадного Ленинграда.

Ранее сообщалось, что в России возбудили уголовное дело по факту расстрела нацистами мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны.