По факту расстрела мирных жителей Орловской области в годы войны заведено дело

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В России возбудили уголовное дело по факту расстрела нацистами мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны.
По факту расстрела мирных жителей Орловской области в годы войны заведено дело
  • РИА Новости

В сообщении СК России говорится, что дело возбуждено после проведения доследственной проверки на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов.

Неподалёку от деревни Пешково в Орловской области были обнаружены останки 28 человек с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на насильственный характер смерти.

Согласно данным из архива, в годы Великой Отечественной войны один из немецких карательных отрядов руководил расстрелами мирных жителей деревень в Орловской области в 1942 году.

«За это время, по неполным данным, гитлеровцами были убиты свыше 80 тыс. мирных жителей — женщин, детей, стариков. Свыше 200 тыс. человек были угнаны на каторгу в Германию», — отметили в СК.

Как ранее сообщало ФАН, в Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.

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