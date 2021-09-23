В АТОР прокомментировали увеличение числа регулярных рейсов по ряду открытых направлений

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал увеличение числа регулярных рейсов по ряду открытых направлений.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что для туристов значимо увеличение квот на рейсы в ОАЭ — в Абу-Даби, Шарджу и Дубай.

«И хорошая перспектива по Индии», — отметил эксперт.

По его словам, увеличение количества рейсов всегда приводит к большей конкуренции и снижению цен.

Горин добавил, что Индия пока не разрешает въезд туристам, но можно надеяться, что в ближайшем будущем страна откроет границы по крайней мере для вакцинированных путешественников.

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений: в Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан с 5 октября, в Шри-Ланку — с 4 ноября.

ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что санкт-петербургский деловой туристический форум «Северная Пальмира» пройдёт 27—28 сентября.