Более 150 мин времён войны обнаружили под Севастополем

Короткая ссылка
Специалисты МЧС России обнаружили и обезвредили в лесополосе под Севастополем более 150 мин времён Великой Отечественной войны.
Более 150 мин времён войны обнаружили под Севастополем
  • © ГУ МЧС России по г. Севастополю

«В лесополосе недалеко от посёлка Сахарная Головка близ разрушенного оборонительного сооружения были замечены боеприпасы периода Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Севастополю.

Отмечается, что обнаружены 153 советские мины калибра 50 мм.

Боеприпасы находились на 30-сантиметровой глубине.

Ранее в Ленинградской области за сутки обнаружили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны. Они были найдены в разных частях региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить