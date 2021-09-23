Более 150 мин времён войны обнаружили под Севастополем
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«В лесополосе недалеко от посёлка Сахарная Головка близ разрушенного оборонительного сооружения были замечены боеприпасы периода Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Севастополю.
Отмечается, что обнаружены 153 советские мины калибра 50 мм.
Боеприпасы находились на 30-сантиметровой глубине.
Ранее в Ленинградской области за сутки обнаружили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны. Они были найдены в разных частях региона.