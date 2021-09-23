Более 150 мин времён войны обнаружили под Севастополем

Специалисты МЧС России обнаружили и обезвредили в лесополосе под Севастополем более 150 мин времён Великой Отечественной войны.

«В лесополосе недалеко от посёлка Сахарная Головка близ разрушенного оборонительного сооружения были замечены боеприпасы периода Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Севастополю.

Отмечается, что обнаружены 153 советские мины калибра 50 мм.

Боеприпасы находились на 30-сантиметровой глубине.

Ранее в Ленинградской области за сутки обнаружили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны. Они были найдены в разных частях региона.