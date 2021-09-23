В Ленобласти нашли четыре снаряда времён войны

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В Ленинградской области за сутки обнаружили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны. Они были найдены в разных частях региона.
В Ленобласти нашли четыре снаряда времён войны
  • © Росгвардия

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Росгвардии.

Две миномётные мины обнаружили прохожие в воде Комсомольского канала в Колпине. Ещё один крупный артиллерийский снаряд нашёл на своём участке житель посёлка Горелово Красносельского района.

Четвёртый снаряд был обнаружен во время строительных работ у одного из домов в городе Сестрорецке Курортного района (82-миллиметровая миномётная мина).

Отмечается, что к настоящему времени все боеприпасы вывезены и уничтожены.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Севастополе обезвредили десять авиабомб времён Великой Отечественной войны, весивших от 32 до 250 кг.

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