В Ленобласти нашли четыре снаряда времён войны

В Ленинградской области за сутки обнаружили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны. Они были найдены в разных частях региона.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Росгвардии.

Две миномётные мины обнаружили прохожие в воде Комсомольского канала в Колпине. Ещё один крупный артиллерийский снаряд нашёл на своём участке житель посёлка Горелово Красносельского района.

Четвёртый снаряд был обнаружен во время строительных работ у одного из домов в городе Сестрорецке Курортного района (82-миллиметровая миномётная мина).

Отмечается, что к настоящему времени все боеприпасы вывезены и уничтожены.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Севастополе обезвредили десять авиабомб времён Великой Отечественной войны, весивших от 32 до 250 кг.