В Ленобласти нашли четыре снаряда времён войны
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Росгвардии.
Две миномётные мины обнаружили прохожие в воде Комсомольского канала в Колпине. Ещё один крупный артиллерийский снаряд нашёл на своём участке житель посёлка Горелово Красносельского района.
Четвёртый снаряд был обнаружен во время строительных работ у одного из домов в городе Сестрорецке Курортного района (82-миллиметровая миномётная мина).
Отмечается, что к настоящему времени все боеприпасы вывезены и уничтожены.
Как ранее сообщало «Крыминформ», в Севастополе обезвредили десять авиабомб времён Великой Отечественной войны, весивших от 32 до 250 кг.