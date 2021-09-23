В Тамбовской области возбудили дело по факту сожжения ампул с вакциной от COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на региональное УМВД.
«По выявленным фактам отделом дознания ОВД по Жердевском району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 (присвоение или растрата). Проводится расследование, выясняются обстоятельства происшествия», — пояснили в МВД.
Проверяются медработники, которые проводили вакцинацию в медпункте. По версии следствия, злоумышленник «путём сжигания пытался скрыть улики».
За данное преступление может грозить до двух лет лишения свободы.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в августе в Нижегородской области завели уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.