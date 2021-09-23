В Тамбовской области возбудили дело по факту сожжения ампул с вакциной от COVID-19

Короткая ссылка
В Тамбовской области после обнаружения 32 ампул с вакциной от COVID-19 в костре возбудили уголовное дело.
В Тамбовской области возбудили дело по факту сожжения ампул с вакциной от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на региональное УМВД.

«По выявленным фактам отделом дознания ОВД по Жердевском району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 (присвоение или растрата). Проводится расследование, выясняются обстоятельства происшествия», — пояснили в МВД.

Проверяются медработники, которые проводили вакцинацию в медпункте. По версии следствия, злоумышленник «путём сжигания пытался скрыть улики».

За данное преступление может грозить до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в августе в Нижегородской области завели уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить