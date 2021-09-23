В Волгоградской области возбудили дела из-за хищения по нацпроекту «Экология»

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Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона выявили факт хищения бюджетных средств по нацпроекту «Экология».
В Волгоградской области возбудили дела из-за хищения по нацпроекту «Экология»
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«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона в ходе проведения оперативных и надзорных мероприятий выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на исполнение регионального проекта «Чистая страна», направленного на достижение целей и показателей национального проекта «Экология», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что сумма контрактов составляла более 2 млрд рублей, возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пресекли противоправную деятельность четырёх жителей Владивостока, связанную с хищением финансовых средств при исполнении государственных контрактов.

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