Победители программы «Миллион призов» перевели на благотворительность 22 млн рублей

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Участники электронного голосования, выигравшие в завершившейся акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», перевели на благотворительность около 22 млн рублей.
Победители программы «Миллион призов» перевели на благотворительность 22 млн рублей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«По опыту прошлой акции мы видим, что она заметно стимулирует горожан поддерживать благотворительные фонды: многие победители перечисляют свой выигрыш на добрые дела. Сегодня участники всех четырёх акций программы «Миллион призов» пожертвовали на благотворительность почти 62 млн рублей», — добавил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Самым популярным таким фондом стала «Справедливая помощь Доктора Лизы», которой перевели более 10 млн рублей.

Далее следуют благотворительные фонды помощи бездомным животным «Котодетки» и «Ника», передаёт «Утро.ру».

Ранее в Москве среди участников онлайн-голосования на выборах были определены первые победители розыгрыша акции #ВыбираемВместе в рамках программы «Миллион призов».

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