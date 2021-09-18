В Москве разыграли десять квартир среди участников онлайн-голосования

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В Москве среди участников онлайн-голосования на выборах определены первые победители розыгрыша акции #ВыбираемВместе в рамках программы «Миллион призов». Было разыграно 150 тыс. призов, в том числе десять однокомнатных квартир.
В Москве разыграли десять квартир среди участников онлайн-голосования
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. 

В розыгрыше приняли участие более 1,1 млн человек — 55% от всех зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.

Всего было разыграно 150 тыс. призов, включая десять однокомнатных квартир, 50 автомобилей. Кроме того, были разыграны 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. призовых баллов. Каждый балл равен одному рублю. Баллы могут быть потрачены на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, на покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств.

Отмечается, что победители были определены путём случайного выбора из всех жителей Москвы, которые проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы или муниципальных депутатов района Щукино до 20:00 17 сентября.

Ранее сообщалось, что все, кто проголосует онлайн с 17 по 19 сентября, будут автоматически добавлены в список участников розыгрыша программы «Миллион призов». Розыгрыш состоится 18—20 сентября. Победителей известят через смс.

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