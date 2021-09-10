Власти Москвы рассказали подробности об онлайн-голосовании

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Власти Москвы рассказали подробности об онлайн-голосовании на выборах в Госдуму.
Власти Москвы рассказали подробности об онлайн-голосовании
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Все заявления на участие в электронном голосовании проходят многоступенчатую проверку. Для удобства пользователей разработчики предусмотрели сразу несколько способов узнать о том, на каком этапе находится заявление», — отмечается в сообщении.

В частности, проверить статус своего заявления можно на mos.ru и из электронных писем, которые приходят на каждом шаге регистрации.

Узнать, почему пришёл отказ в регистрации, можно из уведомлений в личном кабинете на mos.ru или из электронных писем. Чаще всего он связан с неправильным заполнением полей в профиле.

Смс с кодом подтверждения, необходимым для подачи заявления на онлайн-голосование, иногда приходит с задержкой. Код действителен в течение десяти минут, после чего его можно запросить снова.

Статус «Услуга оказана» в личном кабинете на mos.ru означает, что заявление на участие в онлайн-голосовании успешно прошло предварительную проверку.

Все, кто проголосует онлайн с 17 по 19 сентября, будут автоматически добавлены в список участников розыгрыша программы «Миллион призов». Розыгрыш состоится 18—20 сентября. Победителей известят через смс.

Ранее сообщалось, что к программе «Миллион призов — #ВыбираемВместе», которая проводится в Москве для участников дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, присоединились новые партнёры.

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