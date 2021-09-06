К столичной программе для участников онлайн-голосования присоединились новые партнёры

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К программе «Миллион призов — #ВыбираемВместе», которая проводится в Москве для участников дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, присоединились новые партнёры.
К столичной программе для участников онлайн-голосования присоединились новые партнёры
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Получившие призовые баллы участники акции смогут потратить их на просмотр любимых фильмов и сериалов, оплату связи, покупку гаджетов и бытовой техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, полученные призовые баллы можно будет обменять на покупки у партнёров программы, среди которых популярные продуктовые сети, магазины одежды и обуви, косметики, ювелирных изделий, цветов, спортивных и детских товаров, кафе и рестораны. Баллы также можно пожертвовать и на благотворительность.

Помимо призовых баллов, будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции разыграют более 250 тыс. призов.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» может повысить явку избирателей.

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