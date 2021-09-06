К столичной программе для участников онлайн-голосования присоединились новые партнёры
- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Получившие призовые баллы участники акции смогут потратить их на просмотр любимых фильмов и сериалов, оплату связи, покупку гаджетов и бытовой техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, полученные призовые баллы можно будет обменять на покупки у партнёров программы, среди которых популярные продуктовые сети, магазины одежды и обуви, косметики, ювелирных изделий, цветов, спортивных и детских товаров, кафе и рестораны. Баллы также можно пожертвовать и на благотворительность.
Помимо призовых баллов, будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции разыграют более 250 тыс. призов.
Ранее политический консультант Алексей Ярошенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» может повысить явку избирателей.