К столичной программе для участников онлайн-голосования присоединились новые партнёры

К программе «Миллион призов — #ВыбираемВместе», которая проводится в Москве для участников дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, присоединились новые партнёры.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Получившие призовые баллы участники акции смогут потратить их на просмотр любимых фильмов и сериалов, оплату связи, покупку гаджетов и бытовой техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, полученные призовые баллы можно будет обменять на покупки у партнёров программы, среди которых популярные продуктовые сети, магазины одежды и обуви, косметики, ювелирных изделий, цветов, спортивных и детских товаров, кафе и рестораны. Баллы также можно пожертвовать и на благотворительность.

Помимо призовых баллов, будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции разыграют более 250 тыс. призов.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» может повысить явку избирателей.