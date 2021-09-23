Лётчики-истребители Северного флота провели учения на Крайнем Севере

Лётчики-истребители Северного флота провели учения в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что в тренировке участвовали пилоты палубных истребителей МиГ-29. Полёты проводились при низкой облачности и порывистом ветре.

Кроме того, экипажи отработали слаженность действий в составе авиазвена.

Ранее издание «Янтарный край» передавало, что на Балтийском флоте прошло тактическое учение с участием подразделения радиоэлектронной борьбы, в ходе которого специалисты отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.