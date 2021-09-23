В Петербурге задержали медсестру за незаконное лишение свободы ребёнка
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- РИА Новости
Согласно данным следствия, работники СПбГБУЗ «Детская инфекционная больница №3» привязывали пациента 2018 года рождения колготками к кровати и стулу.
«По подозрению в совершении указанного преступления задержана женщина 1961 года рождения, работающая в должности палатной медсестры указанного учреждения», — говорится в сообщении СУ СК по Санкт-Петербургу.
На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
14 августа Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца главного врача больницы в Северной Осетии, где ранее из-за недостатка кислорода умерли 11 человек.