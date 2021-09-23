Власти Ленобласти заявили о снижении темпов вакцинации от коронавируса в регионе

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Глава Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин заявил, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Ленинградской области значительно снизились.
Власти Ленобласти заявили о снижении темпов вакцинации от коронавируса в регионе
  • © Андрей Сорокин
  • РИА Новости

«Последний месяц мы прививаем около 2 тыс. человек в день первым компонентом. На пике нашей работы в середине лета мы прививали от 10 тыс. до 12 тыс. человек. К сожалению, эти темпы не удалось сохранить исключительно в результате того, что приверженность наших жителей вакцинации сейчас минимальна, её нет», — цитирует его ТАСС.

По данным правительства Ленинградской области, всего в регионе прошли вакцинацию 561 260 человек. Как отметил глава комитета, первым компонентом вакцины привились 35,8% населения области. 

По его словам, в настоящий момент в регионе работают 111 пунктов вакцинации. Также осуществляется выездная работа.

«Мы видим, что пункты не перегружены, запас вакцины более чем достаточный», — отметил Вылегжанин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

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