Власти Ленобласти заявили о снижении темпов вакцинации от коронавируса в регионе

Глава Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин заявил, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Ленинградской области значительно снизились.

«Последний месяц мы прививаем около 2 тыс. человек в день первым компонентом. На пике нашей работы в середине лета мы прививали от 10 тыс. до 12 тыс. человек. К сожалению, эти темпы не удалось сохранить исключительно в результате того, что приверженность наших жителей вакцинации сейчас минимальна, её нет», — цитирует его ТАСС.

По данным правительства Ленинградской области, всего в регионе прошли вакцинацию 561 260 человек. Как отметил глава комитета, первым компонентом вакцины привились 35,8% населения области.

По его словам, в настоящий момент в регионе работают 111 пунктов вакцинации. Также осуществляется выездная работа.

«Мы видим, что пункты не перегружены, запас вакцины более чем достаточный», — отметил Вылегжанин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.