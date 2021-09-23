В Башкирии в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли четыре человека
- РИА Новости
«23 сентября на 167-м километре автодороги Уфа — Оренбург около 15:00 (13:00 мск) столкнулись пассажирская «газель» из Оренбургской области и грузовик Renault», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «в настоящий момент известно о четверых погибших».
«По предварительным данным, они сгорели в автобусе, среди них водитель и три пассажира», — добавили в ГИБДД.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения трёх грузовиков в Тульской области.