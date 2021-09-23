В Башкирии в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли четыре человека

На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса «Газель» и автомобиля Renault. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«23 сентября на 167-м километре автодороги Уфа — Оренбург около 15:00 (13:00 мск) столкнулись пассажирская «газель» из Оренбургской области и грузовик Renault», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в настоящий момент известно о четверых погибших».

«По предварительным данным, они сгорели в автобусе, среди них водитель и три пассажира», — добавили в ГИБДД.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения трёх грузовиков в Тульской области.